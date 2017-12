Her er de mest leste sakene på Bygdanytt i år

Trafikkhendelser, ulykker, Finn-annonse og dikt er noe av det leserne var mest opptatt av i nyhetsåret som gikk.

Her er sakene som ble mest lest på Bygdanytt dette året:

Skulle levere pakke i Lonevåg - ble stående bom fast

Anders Totland

På førsteplass finner vi sjåføren som fikk et ublidt møte med veiene på Osterøy. Da sjåføren skulle levere en pakke i Lonevåg ble vogntoget stående bom fast mellom Lonevåg og Myking. Tre av hjulene hadde havnet utenfor veien.

Les hva sjåføren selv sier om hendelsen her!

Her står lastebilen på kanten av stupet

Bane Nor

Vogntoget som fikk problemer i Trengereid-svingene ble også godt lest av Bygdanytt-leserne. Vogntoget sto på kanten av stupet, og det skal ha vært nære på før lastebilen havnet utenfor.

Les hele saken her.

Bjørn Inge skulle bare selge en sykkeldel på Finn. Sjekk det utrolige svaret han fikk!

Privat

Bjørn Inge Nøkling fra Arna skulle selge en sykkeldel på finn.no. Det ble starten på en ellevill historie. Annonsen fikk varsellampene hos finn.no til å blinke, og den ble fort fjernet.

Trykk her for å lese mer om den artige historien – og Nøklings humoristiske korrespondanse med finn.no.

En omkommet og fem skadd i frontkollisjon

Marita Saue Hamre, Avisa Hordaland

I oktober skjedde det en dødsulykke på E16. Et vogntog og en buss var involvert i en frontkollisjon.

Fem personer ble lettere skadd og 12 kom fra hendelsen uten skader. Bussjåføren mistet livet i den alvorlige ulykken, som skjedde like ved Evanger på E16.

Steinar sitt dikt om demens har rørt flere tusen

Roy Bjørge

Steinar Hjelmbrekke sitt dikt om demens fikk enorm respons. Musikeren fra Osterøy fant inspirasjonen til å skrive diktet etter å ha snakket med bestemoren som hadde fått diagnosen.

– Jeg vet at dette er et tema som angår svært mange, men at diktet skulle treffe den rette nerven hos så mange kan du trygt si at jeg var overrasket over, sier Hjelmbrekke.

Her kan du lese diktet og mer om historien bak.

Dette påfunnet likte kommunen dårlig

Privat

Antall bomstasjoner i Bergen skal økes, noe som har skapt stor debatt og engasjement. Forslaget har fått flere bilister til å se rødt, og det har blant annet blitt arrangert kjør sakte-aksjon i protest mot planene.

En av de som ble frustrert over de 12 nye bomstasjonene i Bergen, er Stein Ove Hansen. Like ved inngangen til rådhuset parkerte han en varebil med "Nok er nok" i store bokstaver på hver side og budskapet "Nei til flere bomstasjoner" og "Nei til mer bompenger".

Les hvordan kommunen reagerte her.

Nok en gang måtte Mattilsynet stenge et Hjelle-konditori

At Mattilsynet måtte stenge et Hjelle-konditori i februar fanget også lesernes oppmerksomhet. Konditoriet i kjelleren i lokalene på Espeland ble stengt som følgen av slitte lokaler og manglende rutiner. Vidar Hjelle la seg flat og beklaget.

– Rutinesvikt, svarte han og lovde å ordne opp med en gang og se nærmere på rutinene sine.

Les hele saken her.

Ja, dette er faktisk lov

Jan Åge Langeland

– Er politiet handikappa, lurte Jan Åge Langeland på etter å ha sett parkeringen til en patruljebil.

Utrykningskjøretøyet sto nemlig på en parkeringsplass for handikappa på Arna stasjon, noe Langeland mente var frekt gjort. Har politiet lov til å parkere slik?

Les hva Vest politidistrikt svarer om hendelsen her.

Klara er 100 år. Hun har et tips til deg som vil leve lenge

Anders Totland

Klara (100) sine tips til deg som vil leve lenge skapte stor interesse hos Bygdanytt-leserne.

I saken røper Klara Antun sin "medisin" for å få et langt liv. 100-åringen kommer også med noen gode råd og ønsker til dagens ungdom.

Trykk her for å lese hele saken!

Denne rørende videoen fra Arna har tatt helt av

Videoen der Andrea (12) rører musikklæreren til tårer har tatt helt av på internett. Andrea er født med en hjerneskade, men gjennom musikken klarer hun å kommunisere og opplever mestring. Musikkpedagogen, etter avtale med foreldrene til Andrea, legger ut videoene på YouTube. En av videoene er blitt sett i over 200 land og av over en halv million mennesker.

Se den rørende videoen her!

– Du må være sterk i hodet uansett om du skal løpe i 24 timer eller velte et dekk på 250 kilo

Snorre Bang Utaker

Også på topplisten over mest leste saker finner vi to lokale idrettstalent. Bjørn Tore Taranger og Lars Rørbakken er ekstreme på hver sin kant.

Se video fra da ultraløperen og håndbakbryteren utfordret hverandre.

Kristine Anette Andersen (38) mistet livet

Anders Totland/Vest politidistrikt

Det ble et stort informasjonsbehov da et større jordskred gikk på Votlo på Osterøy.

Kristine Anette Andersen (38) mistet livet i den tragiske hendelsen. Hun etterlot seg samboer og fem barn. Jordskredet traff deler av et bolighus, og folk i 18 boliger ble evakuert.